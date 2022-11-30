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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتسود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 24 15

6 اكتوبر 23 15

بنهــــا 24 16

دمنهور 23 15

كفر الشيخ 23 16

المنصورة 23 15

دمياط 23 16

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 25 15

السويس 24 14

الزقازيق 24 16

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 15

شلاتين 30 20

الاسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 15

وادى النطرون 24 16

مطروح 22 14

السلوم 20 09

سيوة 23 10

العريش 22 16

رفح 22 16

الطور 25 16

كاترين 19 07

رأس سدر 25 14

نخل 23 07

طابا 22 15

نويبع 24 14

حلايب 27 20

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 28 18

مرسى علم 28 20

الفيوم 25 12

بني سويف 24 12

المنيا 24 11

أسيوط 25 11

سوهاج 26 12

قنا 27 14

الأقصر 28 15

أسوان 29 15

الوادى الجديد 27 13

أبوسمبل 26 16

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 26 20

