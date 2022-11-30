مصادر: الهجمات الإريترية المستمرة تقوض من جهود استعادة السلام في إثيوبيا

قالت مصادر مطلعة، إن إريتريا التي تستمر قواتها في مهاجمة المدنيين عبر حدودها الجنوبية، تقوض من جهود استعادة السلام في إثيوبيا، بعد عامين من القتال بين القوات الحكومية والمتمردين، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الأربعاء.



وتم توقيع اتفاق سلام بجنوب أفريقيا في الثالث من نوفمبر، بين إدارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وزعماء جبهة تحرير شعب تيجراي، التي حكمت منطقة تيجراي الشمالية.



وينص الاتفاق على وقف جميع الأعمال العدائية، ووضع مواعيد نهائية للجانبين من أجل تفكيك الأسلحة وسحب مقاتليهما.



إلا أن القوات الإريترية والجنود التابعين لإقليم "أمهرة" الإثيوبي، الذين قدموا الدعم لآبي في الحرب، يواصلون القتال، دون أن تتحقق الأهداف التي تم النص عليها في الاتفاق، بحسب ما قالته المصادر المطلعة التي رفضت الكشف عن هويتها.



وكان القتال اندلع لأول مرة بإثيوبيا في نوفمبر 2020، عندما هاجمت القوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الحاكمة في الإقليم قاعدة للجيش الاتحادي، مما دفع أبي أحمد إلى إصدار أمر بالتوغل عسكريا في تيجراي.



وامتدت الحرب إلى المناطق المجاورة، بما في ذلك أمهرة.