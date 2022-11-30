سيف مجدي يستعد لطرح أغنية «الليلة» في ديسمبر المقبل

يتعاون المطرب الشاب سيف مجدي، مع المخرج علي بيبو، في أغنية جديدة تحمل اسم مبدئي "الليلة"، وهو اسم من المفترض تغييره قبل طرح الأغنية على حد وصفه، لافتًا إلى أنه اختار مكان التصوير الخاص بالفيديو كليب والمنتظر طرحه في ديسمبر المقبل.



وأشار بيبو، إلى أن الأغنية ستجمع الثنائي سيف مجدي وحودة بندق الذي نال تصريحه الشهري من قبل نقابة الموسيقيين، ومن المفترض أن يدخل الثنائي تصوير الكليب خلال الأيام القليلة المقبلة بمنطقة السادس من أكتوبر.



وكان قد كشف المطرب محمد شاهين عن أغنيته الجديدة "الجولة صعبة"، وهي ديو يجمعه لأول مرة مع المطرب سيف مجدي.