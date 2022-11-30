عقدت وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اجتماعا إقليميا حول الملكية الفكرية وحاضنات الابتكار، بالتعاون مع قسم الدول العربية بقطاع التنمية الوطنية والإقليمية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة للجامعة العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وشارك في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، عدد من الخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومديري المكاتب الحكومية للملكية الفكرية بالدول العربية، وأساتذة من الجامعات العربية.

من جانبها، نوهت الوزير مفوض دكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بأهمية العمل على تعزيز الابتكار من خلال دعم مسيرة البحث العلمى وإنشاء حاضنات الابتكار وحدائق التكنولوجيا والتى تعتبر منصة كاملة لرواد الأعمال والمبدعين من خلال تقديم العديد من الخدمات لهم لمساعدتهم على تطوير ابداعاتهم ومشروعاتهم، كما أنها تعتبر أداة هامة لدعم الشركات الناشئة.

ومن المقرر استئناف أعمال الاجتماع، غدا الخميس، حيث يتضمن جدول أعماله عدة محاور أهمها مناقشة أهمية تعزيز النظام الأيكولوجي للابتكار، ودور جامعة الدول العربية في تنمية ودعم شبكات الابتكار، والمشاريع التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لدعم البنى التحتية للابتكار وخاصة في المنطقة العربية.

كما تتضمن جلسات الاجتماع عدد من التجارب الناجحة في عدد من الجامعات ومراكز نقل التكنولوجيا بالدول العربية والتي استطاعت الاستفادة من أدوات الملكية الفكرية في عملها.