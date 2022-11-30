محافظ بورسعيد يستقبل لجنة متابعة المشروعات من وزارة التنمية المحلية

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة متابعة المشروعات من وزارة التنمية المحلية، برئاسة اللواء أحمد عرفات، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة.



ورحب المحافظ بأعضاء اللجنة، مؤكدا أنه للمرة الأولى تشهد المحافظة لجان ميدانية تتابع الخدمات في المحافظات على أرض الواقع، في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن في كل المجالات ومتابعة مستجدات المشروعات أولا بأول.



ووجه محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية بالتعاون مع لجنة وزارة التنمية المحلية، خلال زيارتها للمحافظة والمرور على المشروعات بجميع الأحياء، مثنيًا على جهود أعضاء اللجنة في الوقوف على مستجدات العمل في المشروعات الجارية، وإعداد تقارير تتضمن جميع الملاحظات والتفاصيل المتعلقة بالخدمات والمشروعات، بما يدعم خطط التنمية التي تشهدها محافظات مصر.



وأكد اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد تشهد تنمية كبيرة في كل الأحياء، للارتقاء بحياة المواطنين في المقام الأول، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل ليلا ونهارا لإنجاز المشروعات التنموية والخدمية على أعلى مستوى، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة على أرض بورسعيد والتي جعلت منها قاطرة تنمية لمصر.





