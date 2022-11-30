كندا تسجل 553 إصابة جديدة وصفر وفيات بفيروس كورونا

سجلت كندا 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وصفر وفيات مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و431 ألفا و111 إصابة، والوفيات إلى 47 ألفا و923.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 94 مليونا و825 ألفا و156 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.