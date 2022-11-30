 كأس العالم.. ليكي أفضل لاعب في مواجهة أستراليا والدنمارك - بوابة الشروق
الأربعاء 30 نوفمبر 2022 8:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

كأس العالم.. ليكي أفضل لاعب في مواجهة أستراليا والدنمارك

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 7:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 7:53 م

فاز ماثيو ليكي، نجم منتخب أستراليا بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام الدنمارك بعدما قاد بلاده للفوز بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم.

وحسم منتخب أستراليا تأهله إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم وذلك بعدما حقق الفوز على منتخب الدنمارك بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب البيت.

وسجل هدف أستراليا ماثيو ليكي في الدقيقة 60 من هجمة مرتدة سريعة لمنتخب أستراليا وصلت الكرة لرايلي ماكجري الذي مرر الكرة للاعب ماثيو ليكي في منتصف الملعب وانطلق بها الأخير ثم سدد الكرة بعد التلاعب بالمدافع من داخل منطقة الجزاء لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك