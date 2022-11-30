فاز ماثيو ليكي، نجم منتخب أستراليا بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام الدنمارك بعدما قاد بلاده للفوز بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم.

وحسم منتخب أستراليا تأهله إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم وذلك بعدما حقق الفوز على منتخب الدنمارك بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب البيت.

وسجل هدف أستراليا ماثيو ليكي في الدقيقة 60 من هجمة مرتدة سريعة لمنتخب أستراليا وصلت الكرة لرايلي ماكجري الذي مرر الكرة للاعب ماثيو ليكي في منتصف الملعب وانطلق بها الأخير ثم سدد الكرة بعد التلاعب بالمدافع من داخل منطقة الجزاء لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.