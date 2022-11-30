الأردن والسعودية يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع السياحة

بحث وزير السياحة والآثار الأردني نايف حميدي الفايز مع وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في المجال السياحي، وتشجيع السياحة البينية، وزيادة أعداد السياح القادمين من السعودية للأردن في المواسم كافة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الأربعاء، على هامش القمة العالمية الـ22 للمجلس العالمي للسفر والسياحة، المُقامة بالرياض.

وناقش الطرفان إمكانية تدريب الشباب الأردني بالمجال السياحي في السعودية، ودراسة إطلاق برامج سياحية مشتركة، والتسويق والترويج السياحي المشترك بين البلدين، وأكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات السياحية مع منظمة السياحة العالمية، آلية العمل والتعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة.