عمال مترو سول النقابيون يبدؤون إضرابا بسبب خطة تقليص القوى العاملة

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن العمال النقابيين في مترو سول وهي الشركة المسيرة لنظام مترو الأنفاق في كوريا الجنوبية بدأوا إضرابا اليوم الأربعاء، بسبب خطة تقليص القوى العاملة، موضحة أنه تم الإبلاغ عن قليل من الإضرابات في مترو الأنفاق خلال ساعات الذروة الصباحية، حيث تم الاستعانة بعمال بدلاء.

وأضافت أن نقابتين للعمال في مترو سول -تمثلان حوالي 13,000 عامل، أو 80% من القوى العاملة في الشركة بأكملها- بدأتا الإضراب في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد يوم واحد من انهيار مفاوضاتهما التي استمرت 8 ساعات مع الشركة دون التوصل إلى اتفاق، موضحة أن شركة تشغيل مترو الأنفاق اقترحت مؤقتًا تأجيل خطة إعادة الهيكلة خلال المفاوضات أمس الثلاثاء، لكن النقابتين رفضتا لأن هذا يتعارض مع اتفاقهما السابق في عام 2021 مع الشركة، الذي يفيد برفض أي تقليص غير متفاوض عليه بسبب أزمة مالية.

ويمثل الإضراب الذي يشمل خطوط مترو الأنفاق ما بين الخطين الأول والثامن، الأول من نوعه منذ 6 سنوات منذ آخر إضراب في سبتمبر 2016، حيث تحتج النقابتان على خطة مترو سول تقليص قوتها العاملة بأكثر من 1,500 عامل حتى 2026.