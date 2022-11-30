قتل ما لا يقل عن 16 شخصا وجرح 24 آخرين، اليوم الأربعاء، في انفجار وقع في مدرسة قرآنية في مدينة أيباك شمال أفغانستان، بحسب ما أفاد مصدر طبي.

وأوضح طبيب في مستشفى أيباك عاصمة ولاية سامنغان - طلب عدم الكشف عن هويته – أن جميع الضحايا أطفال أو مواطنون عاديون، بحسب ما نشره موقع «يورونيوز عربية».

وأكد مسؤول محلي الانفجار، بدون أن يورد حصيلة للضحايا، ولا معلومات حول ظروف التفجير.

واستهدفت عشرات الانفجارات والاعتداءات مدنيين في أفغانستان، منذ سيطرت حركة طالبان مجددا على السلطة في أغسطس 2021، وتبنى معظمها تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان، الفرع الإقليمي لتنظيم داعش.

واستهدفت عملية انتحارية في 30 سبتمبر، مركزا تعليميا في حي في كابول، تسكنه غالبية من أقلية الهزارة الشيعية، أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل من بينهم 46 فتاة وشابة، وفق حصيلة صدرت عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

ولم تتبن أي مجموعة الاعتداء؛ لكن الحكومة الأفغانية اتهمت تنظيم «داعش» الإرهابي بتنفيذه.

وفي 5 أكتوبر، قتل أربعة أشخاص في كابول، في انفجار وقع في مسجد تابع لوزارة الداخلية.