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الخارجية الإيرانية تستدعى السفير الفرنسي الجديد بسبب انتقاده طهران

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 11:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 11:13 م

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الفرنسي الجديد لدى إيران، بسبب انتقاده لقمع الاحتجاجات المندلعة في مختلف أنحاء البلاد.

ولفتت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إلى استدعاء السفير نيكولا روش إلى وزارة الخارجية لإجراء محادثات اليوم الأربعاء.

وقد تم اعتماد السفير الجديد في إيران قبل ثلاثة أسابيع. وكان القائم بالأعمال الفرنسي قد تم استدعاؤه في نهاية سبتمبر الماضي.

وتصاعدت التوترات بين طهران وحكومات العديد من الدول الأوروبية في الأسابيع الأخيرة، بسبب انتقاد الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن الإيرانية، التي قتلت، وفقا لنشطاء حقوق الإنسان، مئات المحتجين منذ بدء الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران.

وتشير تقديرات نشطاء حقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن 450 متظاهرا قد قتلوا، وتم اعتقال نحو 18 ألف متظاهر آخرين، وتم الإبلاغ عن مقتل 60 من أفراد الأمن.

من جهة أخرى، قال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، إن 300 شخص، على الأقل، قتلوا، بما في ذلك عناصر من قوات الأمن بحسب البوابة الإلكترونية لشبكة "تابناك" الإخبارية الإيرانية.

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