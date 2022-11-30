ارتفاع أسعار الغاز بأوروبا بسبب الطقس

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لليوم الثاني، حيث أدى الطقس البارد أكثر من المعتاد إلى ارتفاع الطلب، مما يهدد بالتعجيل من نفاد المخزون، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاربعاء.

فيما استفادت أوروبا من البداية المعتدلة لطقس موسم الشتاء، سوف يؤدي الطقس الأكثر برودة في شهر ديسمبر إلى مزيد من الضغط على المخزون الذي تم تجميعه من خلال تدفقات الغاز الطبيعي المسال القياسية خلال فترة الصيف.

من ناحية أخرى، أشارت شركة "جازبروم" الروسية إلى أن تدفقات الغاز عبر أوكرانيا ستستمر كالمعتاد اليوم الأربعاء، على الرغم من التهديد السابق بوقف مرور الغاز بسبب خلاف مع مولدوفا، إلا أن التجار مازالوا قلقين من حدوث وقف جديد للتدفقات المنخفضة بالفعل.