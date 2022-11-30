اليونسكو تدرج الرغيف الفرنسي على قائمة التراث الثقافي غير المادي

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اعترفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بالرغيف الفرنسي كجزء من التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وقالت اليونسكو، اليوم الأربعاء، إن المهارات والثقافة المحيطة بالخبز الفرنسي مدرجة الآن على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

ويعتبر الرغيف الفرنسي هو الخبز الأكثر شعبية في فرنسا، بحسب عريضة إدراجه في القائمة. ويتكون من أربعة مكونات فقط، لكن كل خباز يصنع منها منتجا فريدا خاصا به.

ويجري تصنيف الرغيف الفرنسي تحت بند "المعرفة الحرفية"، ويحتل مكانه في القائمة جنبا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الأطعمة العالمية وثقافات الطهي، بما في ذلك تخمير البيرة البلجيكية وصنع بيتزا نابوليتان والقهوة العربية.

وقررت اليونسكو هذا الأسبوع في العاصمة المغربية الرباط إدراج عادات وأشكال التعبير والمهارات في قائمة التراث الثقافي غير المادي.

المرشح الوحيد من ألمانيا هو الرقص الحديث، والذي يتضمن أنماطا مختلفة ظهرت في بداية القرن العشرين.