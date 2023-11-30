وفاة 101 شخص جراء الفيضانات في الصومال

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وفاة 101 شخص جراء الفيضانات التي ضربت بعض محافظات البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الخميس، عن الرئيس شيخ محمود قوله، في تصريحات عن خسائر الفيضانات، إنها أثرت على 2.5 مليون شخص، منهم مليون نازح، وبلغت حصيلة القتلى المسجلة 101.

وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن السيول والفيضانات زادت أيضا، حيث دمرت السيول 140 ألف منزل بمختلف أنواعها، وتسببت في نفوق 4000 رأس من المواشي.

ووجه الرئيس الصومالي، باستمرار المساعدات للمنكوبين في مناطق السيول والفيضانات.

وجاءت الفيضانات نتيجة لتواصل الأمطار المرتبطة بظاهرة النينيو المناخية.

وتتسبب ظاهرة النينيو، التي عادة ما تكون نتيجة للاحتباس الحراري في المحيط الهادئ الاستوائي، في انعكاس الطقس، حيث تهطل أمطار غزيرة في المناطق الجافة ويحل الجفاف في المناطق الغنية بالأمطار.

وعادة ما تحدث تلك الظاهرة كل عامين إلى سبعة أعوام.

ويقول باحثو المناخ، إن الاحتباس الحراري في العالم يزيد من الأحوال المناخية المرتبطة بالنينيو.