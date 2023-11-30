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حبس متهم بسرقة مهمات شركة صيانة بأكتوبر

مصطفى بكر
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 3:37 م | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 3:37 م

قررت النيابة الكلية بأكتوبر حبس عاطل لاتهامه بسرقة مهمات شركة صيانة الإنترنت بالمنطقة الصناعية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة.

البداية أثناء مرور قول أمني تابع لمباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم وضبط أحد الأشخاص عقب الاشتباه به أثناء سرقته 20 خوصة حديدية وألوميتال متروكة بالطريق خاصة بشركة تقوم بأعمال صيانة الإنترنت بالمنطقة الصناعية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.


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