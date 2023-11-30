منح جوائز نوبل البديلة لمنظمة إغاثة ونشطاء في مجال حقوق المرأة والبيئة

تم منح جوائز "رايت لايفليهود"، والمعروفة باسم "جوائز نوبل البديلة"، لمنظمة الإغاثة الأوروبية "إس أو إس ميديتيراني"، وناشطة في مجال حقوق المرأة من غانا، ونشطاء في مجال البيئة من كينيا وكمبوديا مساء الأربعاء.

وتسلم الجوائز ثلاثة ممثلين عن المجموعة البيئية "ماذر نيتشر كمبوديا" (الأم الطبيعة)، والناشطة في مجال حقوق المرأة ايونيس بروكمان-أميساه من غانا، وعالمة البيئة فيليس أوميدو من كينيا، وكارولين أبو سعدة من منظمة "إس أو إس ميديتيراني" في سويسرا، الجوائز في ستوكهولم.

وأوضحت المؤسسة أن الفائزين بجوائز العام هم شهود على معاناة لا توصف، وملتزمون بإنقاذ الأرواح والحفاظ على الطبيعة وحماية كرامة الناس وسبل عيشهم في أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن بروكمان-أميساه مهدت الطريق أمام تحرير قوانين الإجهاض وتحسين الوصول إلى عمليات الإجهاض الآمن.

كما أوضحت أن عالمة البيئة أوميدو تدافع عن حقوق الجماعات المحلية في كينيا في مجال الأراضي والبيئة.

وتكافح منظمة "ماذر نيتشر كمبوديا" من أجل حماية البيئة على الرغم من القيود الشديدة على الحقوق الديمقراطية في البلاد.

وأكدت المؤسسة أن منظمة "إس أو إس ميديتيراني" أنقذت أرواح نحو 39 ألف مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.