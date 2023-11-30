سياسي لبناني: الجبهة الجنوبية ستشتعل لو عادت إسرائيل إلى التصعيد في غزة

رأى النائب السابق والعميد الركن المتقاعد وليد سكرية، أن «الجبهة الجنوبية للبنان ستشتعل إذا عادت إسرائيل إلى التصعيد في غزة، ولكن ضمن حدود ما يتطلبه الوضع في القطاع المحاصر».

وفي تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، قال سكرية إن «تحرك الجبهة اللبنانية ضد الكيان الصهيوني أثناء الحرب الأخيرة على غزة، بطبيعة الحال، مساعد وداعم ضمن حدود ما تتطلبه المعركة».

واستشهد بتصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والذي قال إن «الحزب يراكم الإنجازات والانتصارات ولم يصل إلى مستوى توجيه الضربة القاضية التي تتطلب القوى الكبرى، وبإشراك سوريا والعراق وإيران».

وأشار إلى أن «دور حزب الله دعم القضية الفلسطينية ودعم حركة حماس والمقاومة في غزة، ضمن الحدود الممكنة والتي يتطلبها الوضع».

ولفت إلى أن «حماس لم تهزم في غزة بل خرجت منتصرة»، قائلًا إن «إسرائيل انتصرت على المباني التي دمرتها وعلى قتل آلاف النساء والأطفال».

وأكمل: «هذه كانت هزيمة معنوية لإسرائيل تجاه الرأي العام العالمي كله، لأنها أظهرت وحشيتهم ولا إنسانيتهم وأظهرت تجاوزهم لكل القوانين الدولية والإنسانية».