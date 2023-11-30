انطلقت اليوم الخميس، فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 من مدينة إكسبو دبي.



وتستعرض «الشـروق» ما هي المنطقتين الزرقاء والخضراء في مؤتمر المناخ COP28:

المنطقة الزرقاء



- المنطقة الزرقاء هي موقع تديره اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وهو مفتوح فقط للمشاركين المعتمدين لدى الأمم المتحدة.

يوجد نظام تسجيل إلكتروني للاعتماد، والأشخاص الذين يمكنهم حضور المنطقة الزرقاء هم: قادة العالم، وممثلو 198 طرفًا (دولة)؛ المراقبون الرسميون (وكالات الأمم المتحدة؛ المنظمات الحكومية الدولية؛ المنظمات غير الحكومية)؛ ووسائل الإعلام.



- تستضيف المفاوضات الرسمية على مدار أسبوعين من المؤتمر، إضافة إلى القمة العالمية للعمل المناخي، والمركز العالمي للعمل المناخي، والأجنحة، وأحداث الرئاسة، ومئات الأحداث الجانبية، بما في ذلك حلقات النقاش، والموائد المستديرة، والفعاليات الثقافية.



المنطقة الخضراء



في حين أن المنطقة الزرقاء مغلقة أمام الأفراد غير المعتمدين من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فإن المنطقة الخضراء تتم إدارتها وتسليمها من قبل رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وهي مفتوحة للجميع.

- توفر منصة لمجموعات مختلفة، بما في ذلك مجموعات الشباب والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والسكان الأصليين لإسماع أصواتهم وتعزيز الحوار والوعي بشأن العمل المناخي.



- ستحتوي المنطقة الخضراء على برمجة محتوى منسقة، تتماشى مع الأيام المواضيعية والمؤتمرات وحلقات النقاش والمحادثات والعروض التقديمية والمزيد.



- سيكون بها مركز للشباب - مكان للشباب للمناقشة والتعاون والتواصل بشأن حلول تغير المناخ.



- سيستضيف مركز المجتمعات المدنية العروض التقديمية والأنشطة والمناقشات حول الدور الذي تلعبه المجتمعات المدنية في حلول تغير المناخ.



- سيكون هناك أيضًا برامج فنية وثقافية توضح تغير المناخ والحلول من خلال الوسائط الفنية المختلفة.



- سيكون هناك أيضًا ثلاثة محاور محورية متميزة للرعاة والشركاء لعرض الأفكار والحلول والابتكارات.



هل تحتاج للتسجيل لزيارة المنطقة الخضراء



- يجب على الزوار تسجيل جميع المعلومات متاحة على موقع cop28.com



أجندة العمل الرئاسية لمؤتمر COP28



- أجرت رئاسة COP28 واحدة من جولات المشاركة والاستماع الأكثر شمولا في أي رئاسة، إلى جانب أول مشاورة مفتوحة على الإطلاق لجدول أعمال COP28 الذي يستمر لمدة أسبوعين.

- تسترشد أجندة عملها بنجم شمالي واحد: إبقاء درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.



- أظهرت ضريبة السلع والخدمات أننا يجب أن نخفض 22 جيجا طن من الانبعاثات قبل عام 2030. ولتحقيق أهداف عام 2030 هذه، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28.



- طورت رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف خطة عملها المكونة من أربع ركائز أساسية: التتبع السريع لانتقال عادل ومنظم للطاقة، وإصلاح تمويل المناخ، والتركيز على الناس والطبيعة والحياة وسبل العيش، وتعزيز الشمولية.