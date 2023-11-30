غرفة الصناعة والتجارة بألمانيا: أزمة الميزانية تزيد من حالة عدم اليقين بين الأوساط الاقتصادية

صرح رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية بأنه يرى أن أزمة الميزانية تؤدي إلى تزايد حالة الاضطراب وعدم اليقين بين المؤسسات الاقتصادية.

وقال بيتر أدريان أمام الصحفيين بالعاصمة برلين إن الأوساط الاقتصادية توجد حاليا في منتصف عملية تحول، وأشار إلى أن هناك بالفعل تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة مثلا.

وناشد أدريان الحكومة الاتحادية الشروع في "بداية جديدة" مع منظور طويلة المدى من أجل الشركات، وشدد على ضرورة أن تعزز الأوساط السياسية تركيزها على الاقتصاد في ظل هذا "الوضع الخطير"، موضحا أنه يجب زيادة المحفزات لأجل القيام باستثمارات.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء بلومبرج أمس الأربعاء عن نائب بارز ينتمي للائتلاف الحاكم في ألمانيا، برئاسة المستشار أولاف شولتس، من المتوقع أن تواجه ألمانيا عجزا بقيمة 24 مليار يورو في موازنة البلاد لعام 2024، رغم أن الرقم الدقيق لهذا العجز لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.

يذكر أن الحكومة الألمانية صارت ملزمة بتعديل خططها المالية إثر حكم مفاجئ أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية، أعلى محكمة في البلاد، هذا الشهر والذي شكك في ممارسات الحكومة المتعلقة باستخدام الصناديق الخاصة.