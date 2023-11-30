صلاح يسجل الهدف الثالث لليفربول أمام لاسك في الدوري الأوروبي

سجل محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه ليفربول أمام لاسك لينز، فى المباراة المقامة حاليا على ملعب آنفيلد، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالدورى الأوروبى.

واحتسب حكم المباراة فى الدقيقة 50 ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد عرقلة لكودى جاكبو داخل منطقة الجزاء من الحارس توبياس لوال.

وقام محمد صلاح بتنفيذ ناجح لركلة الجزاء بتسديدة قوية فى الزاوية اليسرى للمرمى اكتفى الحارس توبياس لوال بمراقبتها.

وكان لويس دياز قد سجل الهدف الأول فى الدقيقة 12 ، قبل أن يضيف ليفربول الهدف الثاني فى الدقيقة 15 من خلال هجمة منظمة من لاعبى ليفربول استغلها محمد صلاح فى اختراق منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى ثم مرر الكرة لزميله كودى جاكبو الذى لم يجد أى صعوبة فى وضع الكرة داخل الشباك.