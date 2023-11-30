هونج كونج تتابع زيادة في الأمراض التنفسية بالصين

تتابع سلطات الصحة في هونج كونج، زيادة في أمراض الجهاز التنفسي بالصين عن كثب، وحثت المدارس والجمهور العام على اتخاذ الاحتياطات فيما يرتفع تفشي المرض في البر الرئيسي، سيما بين الأطفال.

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، قد أفادت في وقت سابق هذا الأسبوع، بأن مزيجا من مسببات الأمراض التنفسية الشائعة بدأت في إصابة مزيد من الأشخاص بالمرض في جوانج دونج، وهو الإقليم الصيني الذي يحد هونج كونج، بعدما أثار تفجر للأمراض في شمال الصين.

وأضاف التقرير، أن بعض أجنحة الأطفال في مستشفيات الصين تشهد زيادة بواقع الضعف أو 3 أضعاف في عدد المرضى أكثر من ذي قبل.

ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، وفيما يقبل موسم الإنفلونزا الشتوية على هونج كونج، هناك مخاوف من أن الإصابات في البر الرئيسي في الصين يمكن أن تنتقل لمئات وآلاف من السكان والمسافرين الذين يعبرون الحدود يوميا.

وأعلنت حكومة هونج كونج، يوم الإثنين، تفش عدوى الجهاز التنفسي العلوي في مدرسة ابتدائية في كولون بشرق البلاد.

وظهرت أعراض على نحو 24 طالبا تتراوح أعمارهم من 6 إلى 11 عاما، بدءا من أوائل نوفمبر ولكن جميعهم حالتهم مستقرة.

وقالت وزارة الصحة في هونج كونج، إن المدرسة وضعت تحت المراقبة الطبية.