اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدي أمانة"، والتي استهدفت 58 ألفًا و439 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى "الكولا والأحايوة شرق العيساوية بمركز أخميم، وسفلاق والعوامية وفاوجلي بمركز ساقلتة، وأولاد الشيخ وأولاد يحيى قبلي، وأولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام"، بإجمالي 12 ألفًا و500 زيارة.

وصرحت الدكتورة سحر وهبي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، بأن الحملة استهدفت تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وأشارت وهبي، إلى أنه شارك في الحملة رائدات المجلس وميسرات، ومجموعات الادخار والإقراض الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة دوي لتمكين الفتيات، وعدد من القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار، والواعظات والراهبات، وعضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام، والدكتورة منى حنا مقرر مناوب، والدكتورة إيمان سلامة مقرر مناوب، ونسرين منجد، ومحمود طلعت، والدكتورة ريهام محمد، والدكتورة دعاء الشريف، والدكتورة مديحة مصطفى، والدكتورة رشا جابر، ونسرين عبد الغني، وناهد عبده أعضاء وعضوات فرع المجلس.

الجدير بالذكر، أن الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" بدأت في أول شهر أغسطس 2023، وسوف يتم استكمال تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.