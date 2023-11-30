بدء المؤتمر الثالث للمرشح الرئاسي حازم عمر لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه محافظات الصعيد

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بدأ منذ قليل مؤتمر المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، بالسلام الجمهوري، كما تم استعراض أبرز برنامجه الانتخابات من خلال عرض فيلم تسجيلي.

ويعد هذا المؤتمر الانتخابي الثالث، والذي يعقد بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات، لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذه المشكلات.

وحضر المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.