وزيرة خارجية ألمانيا تشيد بتمديد الهدنة في غزة

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أشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بتمديد الهدنة في الحرب بغزة ووصفتها بأنها في غاية الأهمية، ودعت إلى حل سياسي للنزاع.

وقالت بيربوك، اليوم الخميس، على هامش مشاركتها في مؤتمر لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية: "من الواضح أنه يتعين علينا بناء جسر لعملية عسكرية بشكل يتجاوز الهدنة".

وأضافت أنه لا يمكن لإسرائيل العيش في أمان، إلا إذا عاش الفلسطينيون في أمان.

وتابعت: "الأمر ذاته يسري، فلا يمكن للفلسطينيات والفلسطينيين العيش في أمان إلا إذا كانت إسرائيل آمنة".

وأكدت بيربوك، بالنظر إلى هدنات أخرى أنه من المهم بنفس القدر ألا تعيد المنظمة الإرهابية حماس ترتيب صفوفها.

وشددت على أن توفير الأمن لجميع الأشخاص في المنطقة يعد أمرا محوريا.

وقالت: "يعني ذلك أيضا ألا يكون هناك أي فرصة للإرهاب".

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا، إنه يجب الاستفادة من الهدنة الأخرى كي يعود الأشخاص الذين تم اختطافهم كرهائن بأكثر الطرق وحشية، إلى أسرهم.

وأضافت أنه يجب أيضا أن يحصل الأشخاص في غزة خلال هذا الوقت على مساعدات إنسانية مثل المياه والأدوية، ولاسيما الرعاية الطبية.