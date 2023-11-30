مناورات إيرانية عمانية في المحيط الهندي ومضيق هرمز

أجريت مناورات الإغاثة والإنقاذ البحري المشتركة بين إيران وسلطنة عمان، بحضور الغواصين المقاتلين وقوات الطيران والبحرية الإيرانية والعمانية في شمال المحيط الهندي ومضيق هرمز.

وأعلنت العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للجيش الإيراني، عن إجراء مناورات الإغاثة والإنقاذ البحري المشتركة بين إيران وسلطنة عمان، بهدف تعزيز الاستعداد القتالي، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بشأن الأمن البحري، بمشاركة الغواصين المقاتلين وقوات الطيران والبحرية التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني والقوات البحرية العمانية في مياه المحيط الهندي ومضيق هرمز.

وشاركت في هذه المناورات التي استمرت ليوم واحد، المروحيات العسكرية للبلدين بالتزامن مع عمليات مراقبة السفن العسكرية والتجارية بواسطة المسيرات الإيرانية وطائرات الاستطلاع التابعة للقوات الجوية للجيش الإيراني بحضور رؤساء لجنة الصداقة العسكرية المشتركة للبلدين.

كما كانت كل من المدمرتين «دنا» و«سهند» حاضرة في هذه المناورات إلى جانب الوحدات القتالية السطحية، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.