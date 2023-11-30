رفع الآذان من فوق أنقاض مسجد قصفته إسرائيل في غزة

رفع مؤذن شاب، الآذان من فوق أنقاض مسجد "التوبة" الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن الشاب وقف على لوح شديد الانحدار من الخرسانة المتشققة والقضبان المعدنية المعوجة أمام قبة مائلة بزاوية 45 درجة، ثم رفع الآذان.



ولا تزال المئذنة قائمة لكنها بدت غير مستقرة بعد سقوط جزء علوي منها واستقرار قاعدتها على أنقاض مسجد التوبة في خان يونس.



ويعتبر المسجد واحدا من بين عدة مساجد تعرضت لضربات الاحتلال في غزة.



وأظهرت لقطات لثلاثة مساجد في خان يونس التقطتها "رويترز"، الأربعاء، في اليوم السادس للهدنة حجم الدمار الذي لحق بالمباني الدينية.



واختفت تماما القبة التي كانت تعلو مسجد التوبة متعدد الطوابق. والجزء الوحيد المتبقي منها هو قاعدتها الدائرية وسطح منهار مائل، حيث كان يقف المؤذن.