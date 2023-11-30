أعلن الرئيس التنفيذي لنجمة داود الحمراء، مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة 5 آخرين بجروح متوسطة وخطيرة في عملية إطلاق نار، بالقرب من حي راموت بالقدس.
وقالت قناة i24 news، إن 8 أشخاص أصيبوا بالعملية، بينهم إثنين في حالة خطرة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة بعد إصابتهم في هجوم إطلاق نار في سديروت وايزمان عند مدخل القدس، مشيرة إلى أن منفذي العملية استخدما بندقية M-16.
وبحسب الشرطة الإسرائيلية، "أطلق مسلحان النار على محطة للحافلات عند مدخل المدينة. وتم إطلاق النار على عليهما، مما أدى إلى مقتلهما على الفور".
وقال الرئيس التنفيذي لنجمة داود الحمراء إن "فتاة قتلت في هجوم عند مدخل القدس، وأصيب خمسة أشخاص بجروح خطيرة، أحدهم متوسطة والآخر طفيفة".