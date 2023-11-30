 المغربي مهدي بنعطية مستشارا لنادي مارسيليا الفرنسي - بوابة الشروق
الخميس 30 نوفمبر 2023 5:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

المغربي مهدي بنعطية مستشارا لنادي مارسيليا الفرنسي

د ب أ
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 5:18 م | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 5:18 م

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي، عن تعيين مدافعه السابق المغربي مهدي بنعطية، مستشارا رياضيا للنادي.

وذكر مارسيليا عبر موقعه الرسمي، أنه توصل إلى اتفاق مع لاعبه السابق لتولي دور استشاري رياضي.

وأضاف أن اللاعب السابق لمارسيليا والذي سبق له اللعب لأندية عدة منها بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي، سيسعى لاستغلال خبرته في خدمة النادي.

وأوضح أن بنعطية سيتعاون بشكل وثيق مع بابلو لونجوريا، رئيس مجلس إدارة النادي، وستيفن تيسييه المدير العام للنادي، في تطوير استراتيجية النادي عن طريق جذب أفضل المواهب الشابة للنادي.

ويحتل مارسيليا المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك