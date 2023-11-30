مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر وقوع انفجار في منزل بوسط ألمانيا

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لقي شخص حتفه؛ إثر وقوع انفجار في منزل غير مسكون قيد الإنشاء في بلدة هلبرشتات بوسط ألمانيا.
وقالت الشرطة، إن شخصين أصيبا في الانفجار، الذي وقع صباح اليوم الخميس.
وقد تم إغلاق منطقة البلدة أمام حركة المرور، ومازالت عمليات الشرطة مستمرة.