جيش الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا مستعدة لاستكمال الحرب على الفور

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري: «صممنا خلال هذه الليلة، على تطبيق الاتفاق بإعادة النساء والأطفال، وغدا سنقوم بذلك».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي له، منذ قليل: «الوسطاء في مصر وقطر ملتزمون بتطبيق الاتفاق، من أجل استمرار وقف إطلاق النار، ومن ناحية أخرى فنحن مستعدون لاستكمال الحرب على الفور، والهجوم في أي وقت»، مشددا على «استعدادهم بشكل عالي للدفاع في الجبهات كافة».



وتابع: «سنواصل من أجل إعادة المخطوفين رغم الإرهاب النفسي الذي تقوم به حماس ضد عائلات المخطوفين والمواطنين الإسرائيليين، وادعاءات حماس بشأن مقتل عائلة بيباس غير مؤكدة حتى الآن».



وأوضح: «هناك 3 مواطنين إسرائيليين قتلوا في عملية إرهابية في القدس، وإصابات في غور الأردن، قوات جيش الدفاع منتشرة في كل الجبهات لإحباط العمليات الإرهابية ويمنعون عمليات إضافية أيضا»، مطالبا الصليب الأحمر بالعمل على زيارة جميع المخطوفين في قطاع غزة.