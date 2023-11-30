الفلبين تبيع صكوكا إسلامية بقيمة مليار دولار

أعلن مكتب الخزانة العامة الفلبيني، اليوم الخميس، نجاح البلاد في بيع أول طرح صكوك إسلامية بالنسبة لها لتنهي دورة الاقتراض الخارجي للعام الحالي.

وقالت الخزانة العامة، إن الفلبين باعت صكوكا مدتها 5.5 سنة بقيمة مليار دولار وفقا لأساليب الإجارة والوكالة ومرابحة السلع.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن بيان الخزانة القول إن حصيلة طرح الصكوك تكمل التمويلات الخارجية المقررة للميزانية الفلبينية للعام الحالي، وسيتم استخدامها في تمويل الأغراض العامة للحكومة.

وبلغ معدل تغطية طرح الصكوك الفلبينية الإسلامية 4.9 مرة من حجم الطرح.

وتسعى الفلبين، التي تتمتع بتصنيف ائتماني جيد، لجذب المزيد من المستثمرين من الشرق الأوسط إلى سوق أدوات الدين الحكومي الفلبينية؛ بهدف تمويل عجز الميزانية ودعم النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا الطرح بعد بيع إندونيسيا صكوكا إسلامية بقيمة ملياري دولار في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال ترينه نجوين كبير المحللين الاقتصاديين في شركة ناتيكسيس، إن الطلب على أدوات الدين ذات التصنيف الائتماني الجيد مرتفع، وهو ما يدفع الدول إلى طرح السندات والصكوك الآن للاستفادة من شهية المستثمرين للاستثمار في أصول تنطوي على درجة خطورة.

وأضاف أن السيولة النقدية لدى الدول النفطية في الشرق الأوسط وفيرة بفضل سنوات من أسعار النفط والغاز الطبيعي المرتفعة، ويبحث مستثمروها عن أدوات للاستثمار جديدة في ضوء توقع اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي نحو خفض الفائدة في العام المقبل، والفلبين تريد الاستفادة من هذه الفرص.