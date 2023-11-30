نهج التبادل يتيح تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة ليوم سابع

أتاح نهج تبادل الأسرى الإعلان عن تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة، اليوم الخميس، بين إسرائيل وحركة "حماس" بعد اتصالات متعثرة.

وأعلنت حماس، صباح اليوم، أنها وافقت على تمديد الهدنة مع إسرائيل في قطاع غزة ليوم سابع وهو اليوم.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "بعد استلام قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم، تم توجيه إشعارات إلى أهاليهم".

ومن المنتظر أن يتم اليوم إطلاق سراح ثمانية نساء وأطفال من غزة إضافة إلى تسليم ثلاث جثث لإسرائيل ضمن الاتفاق.

والليلة الماضية، تم إطلاق سراح 12 إسرائيليًا وأربعة مواطنين أجانب كانوا محتجزين كرهائن في غزة، بالإضافة إلى 30 معتقلًا فلسطينيًا محتجزين في السجون الإسرائيلية.

ومن بين المحتجزين المفرج عنهم من غزة سبع نساء وخمسة أطفال، ومن بين المعتقلين الفلسطينيين 15 امرأة و15 طفلا.

ومنذ بداية الهدنة يوم الجمعة الماضية بين إسرائيل وحماس، تم إطلاق سراح 210 فلسطينيين و68 إسرائيليًا و20 مواطنًا أجنبيًا.