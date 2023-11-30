الأمم المتحدة تشيد بمساهمة ألمانيا والإمارات في قمة الأمم المتحدة للمناخ

أشادت الأمم المتحدة، بتعهد ألمانيا والإمارات بتقديم 200 مليون دولار في بداية قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) باعتبارها "مهمة".

وتعهدت كل من ألمانيا والإمارات في مستهل مؤتمر المناخ العالمي في دبي بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لأجل التعويض عن أضرار مناخية في دول معرضة للخطر بشكل خاص.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الخميس في نيويورك: "إن التعهدات التي رأيناها من ألمانيا والإمارات، التي تعد سخية، مهمة لتوصيلنا إلى مكاننا الحالي ولاعتماد صندوق الخسائر والأضرار".

وتعهدت أيضا كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي بتقديم تعهدات مالية أقل.