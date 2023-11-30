 الدكتور أحمد رجب نائبا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب بقرار جمهوري - بوابة الشروق
الخميس 30 نوفمبر 2023 8:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الدكتور أحمد رجب نائبا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب بقرار جمهوري

عمر فارس
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 8:22 م | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 8:22 م

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد رجب بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير قطاع شئون التعليم والطلاب والنهوض به في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الدكتور أحمد رجب بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع ومواصلة بذل الجهود لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأولى على مستوى العالم، والحفاظ على الطفرة الكبيرة وغير المسبوقة التي حققتها الجامعة بالتواجد في المربع الذهبي للنشر الدولي وتحقيق مراكز متقدمة في كل التصنيفات الدولية بمختلف معاييرها من حيث الأداء البحثي والاجتماعي والاستشهادات العالمية وجودة الأبحاث والسمعة الأكاديمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، ضرورة العمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية (2021 - 2025)، والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي للوصول لمعايير الجودة العالمية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك