التضامن تطلق حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار "العنف يبدأ بفكرة.. بالوعي نقدر نغلبها"، والتي تستمر حتى 10 ديسمبر القادم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتستهدف الحملة توعية قطاعات مختلفة من المجتمع بخطورة العنف ضد النساء، ومن تلك القطاعات الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، والفئات الأولى بالرعاية، وتعتمد في التوعية على عدة طرق منها: التعريف بمنظومة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وعرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي أصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

يذكر أن الحملة ينفذها برنامج "وعي للتنمية المجتمعية"، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زد".

وتركز الحملة على النساء اللاتي تتعرض للاستغلال الاقتصادي في بيئة العمل أو العنف المنزلي، والنساء ذوات الإعاقة وما تتعرض له من الاستغلال أو التنمرأو التهميش من جانب، والتعامل من المنظور الخيري وليس الحقوقي من جانب آخر.