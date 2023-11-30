انطلاق فعاليات قصور الثقافة في جنوب سيناء بمبادرة أنت الحياة

شهدت قرية الجبيل بمدينة طور سيناء، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في مبادرة "أنت الحياة"، والتي تنظمها ضمن برامج العدالة الثقافية في القرى الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية والفنية، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وبدأت الفعاليات بمحاضرة تثقيفية بعنوان "لا للعنف ضد المرأة" بمدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي بقرية الجبيل، ألقتها الدكتورة نهى الحسيني، مدير إدارة التدريب بمديرية الزراعة ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع جنوب سيناء.

وتناولت المحاضرة العنف ضد المرأة من حيث المعنى والمفهوم، مؤكدة أن العنف ضد المرأة والفتاة واحد من أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان، وكيفية التصدي لهذا العنف، وكيفية تغيير سلوك المجتمع تجاه المرأة.

وتضمنت الفعاليات أيضًا ورشة فنون تشكيلية بعنوان "الرسوم المتحركة" تدريب الفنانة التشكيلية وفاء فتحي، لتعليم المشاركين كيفية تصوير حركة للرسومات باستخدام تقنية الخداع البصري، تلاها ورشة مواهب للرسم على الوجه تنفيذ الفنانة هدير حسن، لرسم تعبيرات وصور مبهجة على وجوه الأطفال، تحت إشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة جنوب سيناء.

واختتمت الفعاليات بعرض لمسرح عرائس القفاز بعنوان "المشروعات التنموية بجنوب سيناء" إعداد وتنفيذ الفنانة انتصار إبراهيم، وتناولت المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة بمحافظة جنوب سيناء، لخدمة المواطنين وتحقيق العدالة الثقافية.

وحضر الفعاليات أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، والدكتور جبريل فتيح، معاون المحافظ للشباب ورئيس مؤسسة حياة كريمة.

جدير بالذكر، أن فعاليات المبادرة تتواصل بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء حتى السبت المقبل الموافق 2 ديسمبر.