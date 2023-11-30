أثار خبر وفاة هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي السابق، ذو النفوذ الذي لعب دورًا محوريًا في حرب فيتنام وسياسة الانفراج الأمريكية خلال الحرب الباردة، جدلاً حول كونه "مجرم حرب" أم سياسياً فذاً.

وقالت شركته الاستشارية "كيسنجر أسوشيتس"، إن كيسنجر توفي في منزله بولاية كونيتيكت، أمس الأربعاء، لقد ترك وراءه إرثا معقدا، حيث أشاد به البعض باعتباره رجل دولة مؤثرا خلال الحرب الباردة المحفوفة بالمخاطر، بينما ألقى آخرون باللوم عليه في السياسات الأمريكية التي قتلت الملايين، بحسب شبكة إن بي سي نيوز.

وبينما صرحتا بنات الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون، بأن "أولئك الذين عملوا مع كيسنجر فعلوا ذلك في شراكة أنتجت جيلاً من السلام لأمتنا".

وأكدت كلً من تريشيا نيكسون كوكس، وجولي نيكسون أيزنهاور في بيان: "في إدارة نيكسون، أجرى الدكتور كيسنجر مفاوضات مطولة ومحبطة في كثير من الأحيان في باريس لتحقيق السلام بشرف في فيتنام".

ووصفت مقالة نشرت على موقع مجلة رولينج ستون كيسنجر، بأنه "مجرم حرب" بعد ظهور أنباء وفاته، واستخدم موقع HuffPost أيضًا ذات المصطلح.

كما كتب جريج جراندين، أستاذ التاريخ بجامعة ييل، أن سياسات كيسنجر "جلبت الموت والدمار والبؤس للملايين من الناس"، في مقال نشر على منصة "الأمة"، وأشير في نفس المقال إلى كتاب "ثمن القوة" الذي صدر عام 1983، باعتباره الكتاب الأهم في وصف السيرة الذاتية لكيسنجر، حيث يقدم الكتاب صورة واضحة عن كيسنجر باعتباره "شخصًا مصابًا بجنون العظمة، يتنقل بين القسوة والتملق من أجل التقدم في حياته المهنية، صغير في غروره ورث في دوافعه، كأنه شخص في أعمال شيكسبير، كتلة من التفاهة تظهر على المسرح العالمي، مع عواقب ملحمية".

وأضاف جراندين، "كريستوفر هيتشنز، الذي دعا إلى محاكمة كيسنجر كمجرم حرب قد مات، ولكن هناك قائمة طويلة -تمنوا محاكمته- من شهود الادعاء: صحفيون، ومؤرخون، ومحامون يتوقون إلى تقديم خلفية عن أي من تصرفات كيسنجر الدموية في: كمبوديا، ولاوس، وفيتنام، وتيمور الشرقية، وبنجلاديش، ضد الأكراد، وفي تشيلي، والأرجنتين، وأوروغواي، وباكستان، قبرص".

ووصفه أنه شخصاً متحولاً وفق متطلبات الموقف، وقال: "في كل نقطة تحول من نقاط التحول الأمريكية بعد الحرب، ولحظات الأزمة عندما بدأ التشكيك حول القوة الأمريكية واستخدامها، انطلق كيسنجر في الاتجاه المعاكس، لقد تصالح مع نيكسون، الذي كان يعتقد في البداية أنه مضطرب، ثم مع رونالد ريغان، الذي اعتبره في البداية أجوفًا، ثم مع المحافظين الجدد في عهد جورج دبليو بوش، على الرغم من أنهم وصلوا إلى السلطة بمهاجمة كيسنجر؛ وأخيرًا مع دونالد ترامب، الذي تصوره كيسنجر بشكل خيالي على أنه تحقيق لإيمانه بأن عظمة رجال الدولة العظماء تكمن في عفويتهم".

وألقت ردود فعل أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي باللوم على كيسنجر في قصف كمبوديا من قبل الولايات المتحدة خلال حرب فيتنام، والذي ظل سرا عن الجمهور الأمريكي في ذلك الوقت، ودعم ذلك استمرار حزب "الخمير الحمر" في الاستيلاء على السلطة في كمبوديا، وبدأوا عهدًا من الإرهاب أدى إلى مقتل ما يقدر بنحو 2 مليون كمبودي.

وعن هذا الانقسام في وصف كيسنجر، قال المؤرخ والمؤلف ديفيد روثكوبف، الذي كان لعدة سنوات مديرًا إداريًا لشركة كيسنجر أسوشيتس، في موقع "إكس"، إن كيسنجر كان "معقدًا بقدر ما كان مشهورًا"، "أدينوه، أو صفقوا له -فهو يستحق كلا ردتي الفعل- ولكن إذا كنتم مهتمين بالسياسة الخارجية فسوف تدرسونه بعمق، ويجب عليكم ذلك، ارسم استنتاجاتك الخاصة، لكن لا تفرضها وما ستجده من البحث قد يكون أكثر تعقيدًا بكثير من العديد من ردود الفعل التي تشبه الكبسولة السريعة".