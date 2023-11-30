القبض على عاطل يتاجر في المواد المخدرة بالمعصرة

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل؛ لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة المعصرة.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب التاكد من صحة المعلومات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.