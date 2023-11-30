 القبض على عاطل يتاجر في المواد المخدرة بالمعصرة - بوابة الشروق
الخميس 30 نوفمبر 2023 3:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

القبض على عاطل يتاجر في المواد المخدرة بالمعصرة

نهاد القادوم
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 3:38 م | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 3:38 م

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل؛ لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة المعصرة.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب التاكد من صحة المعلومات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وميزان حساس.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك