ما هي مسئولية رئاسة مؤتمر المناخ COP28 والموضوعات المطروحة؟

انطلقت اليوم الخميس، فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 من مدينة إكسبو دبي.



وتستعرض «الشروق» مسئولية رئاسة مؤتمر المناخ COP28، والموضوعات المطروحة وماذا تعني:



- لعبت رئاسة COP28 دورًا رائدًا في الاستعدادات للقمة، حيث حشدت الدول في جميع أنحاء العالم لرفع طموحاتها، وتقديم وعود جديدة والوفاء بالوعود القديمة.



موضوعات COP28 وماذا تعني



- اتخذت رئاسة COP28 نهجا مبتكرا وشاملا لبرنامج COP28 الذي يستمر لمدة أسبوعين.

- الرئاسة الأولى التي تعقد مشاورة مفتوحة بشأن المجالات المواضيعية والتسلسل.

- يسلط البرنامج الضوء على القطاعات والموضوعات التي أثارها أصحاب المصلحة مرارًا وتكرارًا خلال المشاورات، بما في ذلك البرامج السنوية لجدول أعمال مؤتمر الأطراف مثل الطاقة والتمويل، والموضوعات الأساسية الجديدة مثل الصحة والتجارة والإغاثة والانتعاش والسلام.



- تشتمل برمجة الأيام المواضيعية على 4 محاور شاملة تدعم التنفيذ الفعال والمترابط: التكنولوجيا والابتكار، والشمول، ومجتمعات الخطوط الأمامية، والتمويل.



- تعمل رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بالتعاون مع النساء والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والشباب وأصحاب الهمم والجهات الفاعلة دون الوطنية والمنظمات الدينية لضمان إدراج مساهماتهم في جميع البرامج والنتائج.

- سيستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 أيضًا عددًا تاريخيًا من البرلمانيين ورؤساء البلديات والقادة المحليين.