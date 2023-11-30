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تجديد حبس متهمين بانتحال صفة رجال شرطة فى أكتوبر

مصطفى بكر
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 8:15 م | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 8:15 م

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر تجديد حبس 3 اشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة، واستولوا على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه من مهندس بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مهندس يفيد بقيام 3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي، ويدعون أنهم ضباط شرطة والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 460 ألف جنيه حال وجوده بمدينة 6 أكتوبر.

وبعد التأكد من صحة البلاغ وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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