 رئيسة الوزراء الليتوانية ترفض دعوات المعارضة لبيع سندات الدفاع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيسة الوزراء الليتوانية ترفض دعوات المعارضة لبيع سندات الدفاع

د ب أ
نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 1:06 م | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 1:06 م

رفضت رئيسة الوزراء الليتوانية إنجريدا سيمونيتي، دعوات المعارضة لبيع ما يسمى بسندات الدفاع للمساعدة في تمويل تزايد الإنفاق على المشاريع العسكرية.

وقالت سيمونيت، في مقابلة مع محطة "إل آر تي" الإذاعية، إن السندات سترفع مستويات الديون، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت سيمونيت: "سندات الدفاع هي أيضا ديون، وأعتقد أن أي شخص يقترح اقتراض المزيد من أجل الإنفاق الدفاعي هو ببساطة يقدم خدعة، ولكنه خداع للذات."

وتناقش الأحزاب السياسية في ليتوانيا كيفية تمويل الإنفاق الدفاعي، والذي تهدف البلاد إلى زيادته بما يتجاوز نسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي المخطط له في العام المقبل.


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