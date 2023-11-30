روسيا تزيد إنتاج الطائرات المسيرة في ظل استمرار حرب أوكرانيا

أفاد تقرير إخباري بأن روسيا تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الطائرات المسيرة القتالية، إحدى أهم أسلحتها، فضلا عن زيادة تصنيع مواد عسكرية أخرى فيما تدخل حرب الكرملين في أوكرانيا شتاء ثانيا دون نهاية تلوح في الأفق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه رغم عدم توافر بيانات عامة بشأن عدد الطائرات المسيرة التي يتم إنتاجها على وجه التحديد، أظهرت إحصاءات رسمية زيادة سنوية بنسبة نحو 80 % في إنتاج معدات التحكم عن بعد خلال الشهور القليلة الماضية، بما في ذلك تلك المستخدمة في توجيه المسيرات القتالية.

وأظهرت بيانات نشرتها خدمة الإحصاءات الاتحادية في ساعة متأخرة اليوم أن الإنتاج في هذه الفئة، المدرجة تحت "أهم أنواع المنتجات" في التقرير، زادت بنسبة 33 % في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي.