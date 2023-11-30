الحوثيون: مستمرون في منع السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر

أكد الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين العميد يحيى سريع، استعدادهم الكامل لاستئناف عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، في حال قرر استئناف عدوانه على غزة.



وقال في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، منذ قليل: «تنفيذا لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله واستجابة لمطالب شعبنا اليمني العظيم ولنداءات أحرار أمتنا العربية والإسلامية في الوقوف الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية»، فالجماعة تؤكد على عدم ترددها في توسيع عملياتها ضد الكيان الإسرائيلي لتشمل أهدافا لا يتوقعها في البر أو البحر.



وأضاف: «القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وسوف تتخذ المزيد من الإجراءات لضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار»، منوها بأن عملياتهم العسكرية ستتوقف فور توقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وتابع: «تهيب القوات المسلحة اليمنية بكل أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعما وإسنادا لمقاومته الحرة».



يذكر أن جماعة الحوثي قد نفذت عملية عسكرية في البحر الأحمر، الشهر الماضي، والتي أدت إلى الاستيلاء على سفينة إسرائيلية، واقتيادها إلى الساحل اليمني.