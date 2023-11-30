قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، إن الموقف المصري الراهن تجاه دعم ومساندة القضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة، موضحا أن مصر قدمت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من أبنائها منذ النكبة وعلى مدى 7 عقود التاريخ؛ من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني.



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ«الحدث اليوم» مساء الخميس، أن مصر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة تقود الجهود السياسية والإنسانية؛ لوقف الحرب وتقديم الاحتياجات الطبية والغذائية لأهالي القطاع عبر فتح معبر رفح.



وثمن موقف مصر والأردن، إزاء رفض مخطط التهجير القسري، قائلا: «لولا الموقف المصري ومن خلفه الموقف الأردني والعربي ربما لكنا اليوم في وضع أكثر سوءا مما نحن عليه الآن، ونحن متأكدون أن الشعب المصري والقيادة لا تنتظر منا شكرا على هذا الواجب؛ لأنه جزءا من عقيدة الشعب والقيادة والجيش المصري الذي يعتبر فلسطين قضيته الأولى والمقدسة على مر العقود».



وأضاف أن الشعب الفلسطيني يعاني على مدى 7 عقود ونصف من الظلم التاريخي والتنكر لحقوقه التاريخية وسلب حقه المشروع في تقرير مصيره كبقية شعوب العالم، داعيا المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات الشرعية والقانون الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.



وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يقضي بإقامة دولة فلسطينية والإقرار بحق الشعب في تقرير مصيره، قائلا: «السلام والأمن المنشود بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقرار العالم حقوقنا وتنفيذ قراراته والتي قبلنا بها على الرغم من إجحافها حيث لا تمنحنا سوى 22% من أرضنا التاريخية».