اليونان تسمح بالتصويت البريدي لأول مرة في الانتخابات البرلمانية الأوروبية

لأول مرة في تاريخ البلاد، سوف تسمح اليونان بالتصويت البريدي في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في يونيو 2024.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس هذه الخطوة عبر التلفزيون اليوناني اليوم الخميس.

وقال إن هذه القاعدة تنطبق على جميع مع يعيشون في اليونان وخارجها ويحق لهم الادلاء بأصواتهم.

وأضاف أن التصويت البريدي" سوف يوسع القاعدة الانتخابية، كما أنه يعد وسيلة فعالة لمواجهة الامتناع عن التصويت والجمود".

ويشار إلى أنه حتى الآن كان يتعين على الناخبين الذين يحق لهم الادلاء بأصواتهم ويعيشون في الخارج التوجه إلى أقرب مقر دبلوماسي يوناني للادلاء بأصواتهم.

وهذا غالبا ما كان يسبب مشاكل لليونانيين الذين يعيشون في الخارج. على سبيل المثال خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت في يونيو الماضي، اضطر الناخبون في تشيلي إلى السفر إلى قنصلية اليونان في هيوستن بتكساس، التي تبعد تسع ساعات ونصف بالطائرة، من أجل الإدلاء بأصواتهم. وهذا يرجع إلى أن تشيلي لا يوجد بها 40 ناخب، وهو العدد المطلوب من أجل إقامة مركز اقتراع في السفارة هناك.

كما أن التصويت البريدي سوف يوفر على اليونانيين أنفسهم مشقة التوجه لمراكز الاقتراع. فحتى الآن، كان يتعين على الناخبين التوجه إلى المنطقة المسجلين بها، حتى إذا كانوا لا يعيشون و يعملون بها.