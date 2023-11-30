 وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام - بوابة الشروق
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وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام


نشر في: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 5:49 ص | آخر تحديث: الخميس 30 نوفمبر 2023 - 5:49 ص

توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام.

وأعلنت شركة وزير الخارجية الراحل "كيسنجر أسوشيتس"، في بيان، اليوم الخميس، عن وفاته، وقالت إنه توفي في منزله في ولاية كونيتيك، وفقا لشبكة (سي إن إن).


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