وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام

توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام.

وأعلنت شركة وزير الخارجية الراحل "كيسنجر أسوشيتس"، في بيان، اليوم الخميس، عن وفاته، وقالت إنه توفي في منزله في ولاية كونيتيك، وفقا لشبكة (سي إن إن).