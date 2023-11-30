قال الناطق باسم حركة التحرير الفلسطينية فتح، حسين حمايل، إن دور فتح لم يغب عن المشهد الفلسطيني منذ السابع منذ من أكتوبر، مشيرا إلى التحام جميع أبناء الحركة بمختلف قطاعاتها ضمن الاحتجاجات الشعبية بالميادين.



وأضاف خلال تصريحات لـ«العربية الحدث» مساء الخميس، أن الأسرى من أبناء فتح داخل سجون الاحتلال يمثلون أكثر من 70% من إجمالي المعتقلين، ذاكرا أن معظم شهداء الضفة الغربية منذ أحداث السابع من أكتوبر هم أبناء فتح.



وتابع: «نحن صامدون على أرضنا، من يتم الاعتداء عليه ليس الجهاد أو حماس أو فتح وحدها؛ بل جميع مكونات الشعب الفلسطيني، في النهاية الهم واحد»، رافضا من جهته تناول القضية بمنطلق حزبي أو فئوي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.



وأكد أن وحدة وتماسك فصائل المقاومة ركيزة أساسية في تقوية ودعم ونضال وقضية الشعب الفلسطيني، معقبا: «ما يراه العالم من كارثة بقطاع غزة لا تصل إلى 15% من حجم الدمار الهائل، الأطفال والبنات اضطروا لحلق شعرهن بسبب ظهور الأمراض الجلدية؛ نتيجة قلة المياه».



وأضاف أن السلطة الفلسطينية لم تغادر قطاع غزة منذ تولي حركة حماس مسئولية إدارتها، مشيرا إلى توجيه 50% من الموازنة سنويا للإنفاق على القطاع.



وعن موقف الحركة من إدارة قطاع غزة، قال: «إذا جاءت بحل فلسطيني شامل يقرره الشعب؛ لا ضرر فيه أما إذا أراد البعض استغلال الوضع ليحدث شرخا في الصف الفلسطيني فهذا مرفوض تماما».