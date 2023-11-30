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فاز فريق دينامو زغرب الكرواتي على مضيفه أستانا الكازاخي 2 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي.

وتقدم زغرب عن طريق جابرييل فيدوفيتش في الدقيقة 48، قبل أن يضيف تاكورو كانيكو الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة طرد دوشان يوفانوفيتش لاعب أستانا في الدقيقة 73، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ورفع دينامو زغرب رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف المتصدر فيكتوريا بلزن التشيكي متصدر الترتيب والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الخميس، مع مضيفه بالكاني من كوسوفو الذي يحتل المركز الرابع والأخير برصيد أربع نقاط.

على الجانب الأخر، يحتل أستانا المركز الثالث برصيد أربع نقاط.