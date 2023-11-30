سفارة مصر بالأردن تنهي استعداداتها لاستقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

أنهت السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان استعداداتها لاستقبال المواطنين المصريين بالأردن للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستنطلق بالخارج، غدا الجمعة، في الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت عمان، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقامت البعثة الدبلوماسية المصرية بالأردن بعمل كافة الإجراءات التي تسهل على الناخبين المصريين سواء المقيمين أو الزائرين للأردن خلال فترة التصويت في الانتخابات على مدار 3 أيام بدءا من الغد، فيما وضعت كل الأدوات من أجل خروج الانتخابات بالشكل اللائق بالحدث الانتخابي.

وهيأت البعثة مركز التصويت داخل مقر السفارة المصرية بعمان وكذلك داخل القنصلية المصرية بمحافظة العقبة الأردنية.

وحرصت السفارة المصرية بالأردن على تسهيل وتنفيذ كافة الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تصويت المصريين بالخارج، حيث اتخذت السفارة جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية الاقتراع بحيث لا تستغرق دقائق معدودة وذلك عبر تسهيل الدخول إلى مقر الدائرة الانتخابية بالسفارة وصولا لتسجيل الأسماء والبيانات وحتى الإدلاء في صندوق الاقتراع وفقا للضوابط التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان قد أوضحت في وقت سابق للمواطنين المصريين بالأردن، بطريقة الانفوجراف والفيديو، كيفية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر بدء التصويت في الخارج غدا الجمعة.

وأوضحت السفارة - باستخدام الانفوجراف والفيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في وقت سابق - أن التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، سيكون أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1 و2 و3 ديسمبر المقبل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء (بحسب التوقيت المحلي للأردن).

وأشارت إلى أن الحضور للناخب يكون بأصل جواز السفر الساري أو ببطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو منتهية، موضحة أن يحق التصويت سواء للمصري المقيم بالأردن أو الزائر خلال فترة التصويت في الانتخابات بالخارج.

ولفت إلى أن لجان التصويت ستكون في مركزين الأول في مقر السفارة الكائن بالعاصمة الأردنية عمان والثاني بالقنصلية المصرية في محافظة العقبة الأردنية، مؤكدة أن خدمات القنصليات سواء في عمان أو العقبة ستكون متاحة أيضا أيام التصويت من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، تسهيلا على المواطنين.

وكانت السفارة المصرية بالأردن قد أصدرت في وقت سابق بيانا دعت فيه كل المواطنين المصريين بالأردن الشقيق بالمشاركة في الانتخابات وضرورة ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية.