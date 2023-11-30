حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تشارك في مؤتمر حاشد بمركز طنطا

نظمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرا شعبيا حاشدا بمنطقة أبو جمالة مركز طنطا، لمجلس القبائل والعائلات المصرية بالغربية، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأمناء من الأحزاب السياسة وبعض النواب السابقين.

وجرى استعراض بعض إنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأهمية الانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة.

ومن جانبه، كشف اللواء أحمد عبدالوهاب عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالغربية، عن الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي، وأهمية التوجه إلى صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري.

وأوضح مفهوم المشاركة الإيجابية وأثرها على الفرد والمجتمع، ومدى إمكانية لمس هذه الآثار على أرض الواقع، مشيرا إلى دور مصر الرائد في المنطقة العربية، وعلى الخريطة الدولية للعالم أجمع.

وبين أن عدم المشاركة بشكل إيجابي في الاستحقاقات الانتخابية القادمة يزيد من حجم الضغوط التي من الممكن أن تتعرض لها مصر من الخارج، فضلًا عن أنها رسالة للعالم من الشعب المصري بأنه متمسك باستقلاليته، ومتمسك بوجوده، ومشارك بقوة في تحديد مستقبله.